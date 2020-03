Mozilla Firefox 73.0.1

Niezwykle popularna zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, przeglądarka internetowa, zapewniająca szybkość oraz bezpieczeństwo podczas surfowania po sieci.

Podstawowa funkcjonalność przeglądarki może być zwiększana poprzez instalowanie setek dodatków tworzonych przez użytkowników, co pozwoli dostosować Firefoxa do swoich potrzeb. Dzięki tematom i motywom użytkownik ma możliwość personalizacji wyglądu przeglądarki, co sprawia że każda instalacja może wyglądać inaczej. Aplikacja jest bardzo często aktualizowana, z dużym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa - wszelkie zgłoszone przez użytkowników dziury narażające na niebezpieczeństwo przy przeglądaniu stron internetowych są traktowane przez twórców poważnie i szybko usuwane.

Programiści Mozzilli zapewniają, że 8-ma odsłona programu zużywa od 20 do 50% mniej pamięci niż dotychczas oraz ogranicza wycieki pamięci w silniku Javascript. Zamykanie kart od razu zwalnia zajmowaną przez nie pamięci, co zdecydowanie wpływa na ilość zasobów używanych przez program. Zmieniono również pasek adresowy, tak by łatwiej było zauważyć fałszywe strony, podszywające się pod inne, znane witryny. Kolejne zmiany dotknęły synchronizację ulubionych oraz haseł - jest ona teraz przeprowadzana częściej niż dotychczas. Użytkownicy systemu Windows otrzymali jeszcze jedną nowość, czyli sprzętowe przyspieszeni stron internetowych korzystających z HTML5 Canvas. Zmiany dotknęły również sposobu w jaki są obsługiwane nieoficjalne dodatki, by jeszcze bardziej zabezpieczyć użytkownika przez problemami z bezpieczeństwem.

Wersja 9 przynosi jedną, ale za to bardzo istotną nowość. Tak zmodyfikowano silnik JavaScript, że wydajność w przetwarzaniu skryptów może w niektórych przypadkach wzrosnąć aż o 1/3. Poza tym otrzymujemy poprawki w obsłudze HTML5, CSS, MathML i błędów dostrzeżonych w poprzedniej wersji programu.

Wersja 13 jest pełna zmian. Pierwsza nowość widoczna przy pierwszym uruchomieniu to nowa Strona domowa. Stronę tą można dowolnie skonfigurować umieszczając na niej skróty do ulubionych stron, pobierania plików, dodatków, historii, synchronizacji, ustawień oraz opcji przywrócenia poprzedniej sesji. Stronę domową można również przypiąć jako aplikację, co jeszcze bardziej ułatwi korzystanie z nowych skrótów, a w przyszłości specjalnie tworzonych aplikacji. Drugą nowością jest przemodelowana zakładka Nowa strona. Podobnie jak w konkurencyjnych przeglądarkach, od teraz po otwarciu nowej zakładki zobaczymy miniatury często odwiedzanych stron. Użytkownik może dowolnie zarządzać sugerowanymi stronami, usuwając zbędne lub przypinając te najczęściej używane. Purystom pozostawiono możliwość pozostawienia czystej zakładki Nowej strony. Kolejna zmiana to funkcjonalność "Zakładki na żądanie", która przyspiesza uruchamianie się przeglądarki, wczytując tylko te zakładki z poprzedniej sesji, na których użytkownik kliknie. Ostatnią wartą odnotowania zmianą jest funkcja "Reset Firefox", dostępna przez wpisanie about:support w pasku adresu. Narzędzie to przeznaczone jest do szybkiej naprawy problemów z uszkodzonymi profilami użytkownika. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, a zostanie utworzony nowy profil w miejsce uszkodzonego, a wszystkie dane (ulubione, historia, hasła i inne) zostaną automatycznie dodane do nowego profilu.

Wersja 18 przynosi kilka konkretnych nowości i zmian. Pierwsza z nich to zwiększona wydajność JavaScript dzięki zastosowaniu kompilatora IonMonkey. Druga nowość, która ucieszy posiadaczy Mac-ów to obsługa wyświetlaczy Retina (OS X 10.7 i nowsze). Ostatnia już nowość to wstępna obsługa WebRTC, czyli komunikacji w czasie rzeczywistym. Niestety obecnie trudno znaleźć serwisy internetowe wykorzystujące to API, ale powinno się to niedługo zmienić. Ze zmian wartych odnotowania należy wspomnieć o ulepszonym skalowaniu obrazków przez nowy algorytm skalowania HTML (kompletnych stron) oraz zwiększenie wydajności obsługi przełączania zakładek.

Wraz z wersją 20-tą w przeglądarce na dobre zagościł tryb prywatny, który pozwala otworzyć nowe okno przeglądarki, w którym otwierane witryny nie będą zapisywać danych w historii przeglądania i w pamięci podręcznej przeglądarki na dysku twardym użytkownika. Co prawda do pełni szczęścia brakuje możliwości otworzenia pojedynczej karty w trybie prywatnym, ale niedogodność tą naprawił jeden z użytkowników, tworząc rozszerzenie Private Tabs. Duże zmiany dosięgnęły menadżer pobierania, zarówno jeśli chodzi o szybki podgląd, jak i pełną jego wersję. Historia pobieranych plików została zintegrowania z historią przeglądania, dzięki czemu możemy teraz przeglądać te dane w jednym miejscu. Ważną zmianą jest poprawa obsługi wtyczek takich jak Flash Player, Silverlight czy Java. Jeśli którakolwiek z nich zawiesi się podczas pracy to będzie można ją zamknąć, bez szkody dla przeglądarki. Dla deweloperów przygotowano niezwykle wygodną opcję odczepienia panelu debugowania od głównego okna przeglądarki. Zmiany dotknęły także obsługę kamery i mikrofony, a także technologii odpowiedzialnych za odtwarzanie obrazu i dźwięku. Nie mogło również zabraknąć kolejnych optymalizacji ładowania stron, pobierania plików oraz wyłączania programu, a także łatek dla ostatnio wykrytych luk bezpieczeństwa.

Wersja 21 to kolejne poprawki mające na celu zwiększenia szybkości, stabilności oraz komfortu korzystania z przeglądarki. Aplikacja sama zasugeruje nam co należy zmienić, by skrócić jej czas uruchamiania się. Raport o stanie zdrowia Firefoxa (Firefox Health Report) to nowa funkcja, która pozwoli użytkownikom zoptymalizować konfigurację programu, a deweloperom zbudować jeszcze lepszą przeglądarkę. FHR będzie zbierał serie technicznych danych na temat Firefoxa i co jakiś czas wysyłał je do Mozilli. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w badaniach lub usunąć wszystkie dane powiązane z Ich przeglądarką. FHR w jasny i przejrzysty sposób pokaże, jak konkretna konfiguracja użytkownika wypada na tle konfiguracji używanych przez innych użytkowników oraz zasugeruje, co należy zmienić, by zwiększyć wydajność.