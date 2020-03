Minecraft 1.14.4

Niesamowita gra o budowaniu świata z klocków, która pomimo archaicznej wręcz oprawy audiowizualnej, zawładnęła umysłami wielu graczy z całego świata i pozwoliła im stworzyć niesamowite światy.

Zadaniem gracza jest przetrwać w świecie składających się z bloków. Każdy blok jest inny - ziemia, woda, lawa, drzewo, skała, żelazo, węgiel i inne. Każdy blok można rozłupać, a tak pozyskany surowiec przetworzyć i połączyć z innymi, bo stworzyć potrzebne sprzęty, narzędzia, pancerz czy broń. Grę zaczynamy za dnia, który lepiej przeznaczyć na budowę schronienia, bo gdy zapadnie mrok to pojawią się potwory. A z nimi nie ma żartów i lepiej bez dobrego uzbrojenia i pancerza z nimi nie zaczynać. Ale zanim to nastąpi, czeka nas eksploracja wielu naturalnych jaskiń, które kuszą tak potrzebnymi do dalszego rozwoju minerałami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zamiast zwiedzać wygenerowane przez gry struktury wydrążyć własne tunele i odkryć ukryte we wnętrzu ziemi skarby. Wraz z rozwojem postaci oraz zdobyciem coraz lepszego ekwipunku, gracz może stawić czoła wyzwaniom w tajemniczym świecie Nether lub królestwie grzybów.

Minecraft to niesamowita gra, w której ograniczeniem jest tylko wybraźnia graczy. Graczy, którzy nie raz już udowodnili, że potrafią w niej stworzyć niesamowite maszyny, budowle, a nawet całe światy. Grać możemy samotnie lub w wiele osób, co jeszcze bardziej urozmaica rozgrywkę. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, by aktywnie brać udział w tworzeniu, zawsze może udać się na spacer po świecie stworzonym przez innych.

Uwaga: dostępne jest także Demo gry uruchamiane w przeglądarce, jego uruchomienie wymaga założenia bezpłatnego konta.

Uwaga: do rozgrywek wielosobowych niezbędne jest postawienie serwera, co można zrobić przy pomocy aplikacji Minecraft Server.

Uwaga: program wymaga zainstalowanego Java Runtime Environment, dostępnego w naszym serwisie z plikami.