Kaspersky Virus Removal Tool 2015 15.0.22.0 2019-12-17

Bezpłatny skaner antywirusowy, stworzony w oparciu o sprawdzone technologie wykrywania i usuwania wszystkich typów zagrożeń, używane we flagowym programie firmy Kaspersky czyli Kaspersky Anti-Virus.

Czasami szkody poczynione przez wirusy nie pozwalają na zainstalowanie programu antywirusowego, a nawet jeśli jest to możliwe, istnieje niebezpieczeństwo, że antywirus podczas instalacji zostanie zarażony. Dlatego też, zdecydowanie lepiej jest wyczyścić komputer ze szkodliwego oprogramowania za pomocą programów przeznaczonych do doraźnej pomocy. Kaspersky Virus Removal Tool może być zainstalowany na zarażonym komputerze w trybie normalnym lub awaryjnym. Program oferuje złożone systemy skanowania i leczenia na podstawie bazy sygnatur, analizy heurystycznej oraz technologi "chmury" z Kaspersky Security Network (w przypadku gdy dostępne jest połączenie z internetem). Proces leczenia może być automatyczny lub ręczny. Sam przebieg skanowania, a dokładniej jakie typy plików mają być skanowane czy poziom analizy heurystycznej, mogą być skonfigurowane w ustawieniach programu.

By przeprowadzić ręczną dezynfekcję, należy wykonać trzy kroki. Pierwszym z nich jest zebranie przez program informacji na temat systemu, aplikacji i sterowników w nim zainstalowanych. Następnie dane trzeba przesłać do analizy przez konsultantów wolontariuszy w ramach usługi 911 Antivirus Service (skorzystanie z serwisu wymaga założenia konta). Po zakończeniu analizy użytkownik otrzyma skrypt przygotowany na podstawie przesłanych danych, który należy wkleić do programu i uruchomić. Przygotowanie skryptu przez człowieka powinno gwarantować lepszą skuteczność usuwania szkodliwego oprogramowania i może być zastosowane, gdy automatyczne skanowanie okaże się nieskuteczne.

Uwaga: program nie zapewnia proaktywnej ochrony antywirusowej i nie powinien być używany jako zamiennik oprogramowania antywirusowego.