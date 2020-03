CCleaner Professional Plus 5.64.7613

CCleaner Professional Plus to zestaw czterech flagowych produktów firmy Piriform Ltd., w którym znajdziemy programy CCleaner Professional, Recuva Professional, Defraggler Professional oraz Speccy Professional. Pozwolą one na skuteczne czyszczenie śladów aktywności użytkownika, defragmentację danych na dysku, odzyskiwanie usuniętych plików oraz zebranie szczegółowych danych na temat komputera.

CCleaner Professional Plus to idealna propozycja dla miłośników docenionych aplikacji firmy Piriform Ltd., którzy potrzebują jeszcze większych możliwości, cenią sobie możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego, a także nie lubią zaprzątać sobie głowy potrzebą własnoręcznej aktualizacji programów. Nie bez znaczenia jest fakt, że pakiet ten jest również bardziej opłacalny niż zakup aplikacji pojedynczo - jeśli planowaliśmy zakup przynajmniej dwóch programów to lepiej kupić edycję Plus, gdzie w tej samej cenie otrzymamy wszystkie cztery. Taki pakiet pozwoli nam na kompleksowe dbanie o system operacyjny, regularne czyszczenie go ze zbędnych danych, optymalne ułożenie danych na dysku, a w sytuacjach krytycznych odzyskamy omyłkowo usunięte dane.

Okres testowy: CCleaner Professional Plus nie jest dostępny w wersji testowej, ale możliwe jest testowanie przez 14 dni z osobna każdej aplikacji wchodzącej w skład pakietu.