CCleaner 5.64.7613

Nowa edycja niezwykle popularnego i skutecznego programu do optymalizacji pracy systemu, usuwania z dysku niepotrzebnych plików tymczasowych tworzonych przez Windows, czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarek internetowych z prywatnych danych i innych.

Najnowsza wersja CCleanera prezentuje na unowocześniony interfejs użytkownika, gdyż aktualny ma już prawie 10 lat. Co prawda trudno znaleźć w nim rewolucyjne zmiany, bo pod względem funkcjonalności prezentuje się praktycznie tak samo jak w poprzedniej wersji, ale szata graficzna została dostosowana do aktualnie panujących na rynku trendów zapoczątkowanych przez system Windows 8. Taki ruch był świadomą decyzją autorów programu, gdyż nie chcieli oni zmuszać milionów użytkowników CCleaner-a do ponownej nauki obsługi aplikacji.

Jeśli chodzi o funkcje programu to prezentują się one bez większych zmian. Większość nowości nie jest od razu widoczna dla użytkownika, bo skupiono się na zmianach w wewnętrznej strukturze aplikacji i poprawkach błędów, co przyniosło zwiększenie wydajności działania. Ulepszono także system wykrywania punktów przywracania oraz obsługę wyjątków i raportowania. Zaktualizowane zostały tłumaczenia programu, co docenia nieanglojęzyczni użytkownicy programu.

W programie znajdziemy moduł czyszczący dane przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Chromium, SRWare Iron, Cyberfox, Rockmelt, Pale Moon oraz Netscape Navigator), Eksploratora Windows, systemu operacyjnego Windows oraz wielu innych programów np. Windows Media Player, eMule, Google Toolbar, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip, 7-Zip, Winamp, Foxit Reader oraz OpenOffice.

Kolejny moduł służy do kompleksowej optymalizacji rejestru systemowego, który wraz z użytkowaniem komputera rozrasta się do sporych rozmiarów, gdyż nie wszystkie programy podczas ich usuwania potrafią po sobie skutecznie posprzątać. CCleaner wyszuka wszystkie problematyczne wpisy, które odwołują się do nieistniejących już bibliotek współdzielonych, aplikacji obsługujących konkretny rodzaj plików, dźwięków, plików pomocy, czcionek, rozszerzeń ActiveX i wielu innych elementów, a następnie pozwoli użytkownikowi podjąć decyzję co ma zostać usunięte.

W zakładce narzędzia znajdziemy kilka wyspecjalizowanych funkcji, niejako duplikujących odpowiadające im mechanizmy systemu operacyjnego, ale tutaj zebrane w jednym miejscu oraz zaprezentowane w bardziej przyjazny dla oka oraz wygodniejszy w użyciu sposób. Możemy tam odinstalować wybrane programy, zdecydować jakie programy mają się uruchamiać przy starcie Windowsa, ale także podjąć podobną decyzję w przypadku wtyczek i dodatków do przeglądarek internetowych, wyłączyć zaplanowane zadania oraz rozszerzenia powłoki systemu, dokładające swoje elementy w menu kontekstowym. To także wygodna wyszukiwarka plików spełniających określone kryteria, moduł do zarządzania punktami przywracania systemu oraz dedykowane narzędzie do trwałego wymazywania danych z dysków za pomocą jednego z kilku dostępnych metod, w tym tych używanych przez agencje rządowe.