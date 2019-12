BitTorrent 7.10.5 Build 45416

BitTorrent, Inc.

Oficjalny klient BitTorrent, służący do wymiany plików w sieci bezpośredniej wymiany plików (P2P). Do jego niewątpliwych zalet należą niewielkie rozmiary oraz prosta obsługa.

Zaletą korzystania z P2P jest szybka wymiana plików między wieloma komputerami z zainstalowanymi klientami sieci, co skutkuje bardzo łatwym pobieraniem oraz udostępnianiem dla innych wielu różnych materiałów multimedialnych i nie tylko. BitTorrent pozwala w pełni korzystać z tych dobrodziejstw. Najnowsza odsłona programu to nic innego, jak dawniejszy uTorrent po lekkiej kosmetyce. Konsekwencje tego zabiegu są bardzo użyteczne dla jego użytkowników - to jeden z lepszych klientów sieci BitTorrent, dostępnych aktualnie dla systemu Windows.

Aplikacja jest lekka i nie zużywa wielkich zasobów sprzętowych. Interfejs użytkownika jest bardzo przemyślany i funkcjonalny, a także niezwykle prosty w obsłudze. Poszczególnym torrentom można m.in przyporządkowywać stworzone przez nas etykiety, a także określać ich prędkość pobierania oraz wysyłania. Oprócz tej podstawowej (i najważniejszej) funkcjonalności, możemy skorzystać z dodatkowych, nieco bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak np. terminarz, dzięki któremu określimy prędkości pobierania/udostępniania w ciągu dnia/tygodnia, a także niezwykle funkcjonalny automat pobierania nowych torrentów z kanałów RSS - wystarczy dokładnie określić, które spośród cyklicznie pojawiających się chcemy pobierać, i wskazać miejsce, gdzie mają zostać zapisane pobrane dane, a program sam zadba o całą resztę.

Aplikacji daje dostęp do wielu różnorodnych informacji, dotyczących ściąganych przez nas plików. Wśród nich znajdują m.in. prognozowany czas pobierania, ilość seedów/peerów, czas dodania, a także statystyki dotyczące poszczególnych klientów sieci torrent, od których dokonuje się pobieranie. Warto dodać, że najnowsza wersja BitTorrenta zawiera w sobie odnośniki, pozwalające na dostęp do legalnych, zarówno darmowych, jak i płatnych, materiałów

Do tej wersji aplikacji nie trzeba ręcznie pobierać spolszczenia – język polski wybieramy na samym początku instalacji, po czym całą pozostałą pracę wykonuje za nas instalator. Dzięki temu już od pierwszego uruchomienia ujrzymy interfejs w naszym ojczystym języku.

Uwaga: instalator proponuje zainstalowanie programu wraz dodatkowymi aplikacjami, można jednak z tego zrezygnować