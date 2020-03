ALLPlayer 8.8.1 Lite

Doskonały program do odtwarzania plików wideo, audio, płyt AudioCD i DVD, oglądania obrazu z kamer internetowych, DV i wielu innych źródeł obrazu np. tunera TV.

Rozbudowany pod względem funkcjonalności ALLPlayer dostarcza użytkownikom duże możliwości konfiguracji. Program obsługuje najbardziej znane multimedialne formaty plików: AVI, MPEG, MPG, ASF, MOV, MP4, RM, WMV, DAT, M2V, OGM, VOB, QT, ASX, M2P, WAV, MPA, MP3, MID, WMA, OGG, CDA. Dodatkowo program potrafi odtwarzać filmy w wieloczęściowych archiwach RAR, co na pewno doceni wielu użytkowników. A wszystko to bez potrzeby własnoręcznego instalowania kodeków i ich konfiguracji.

Program obsługuje napisy we wszystkich popularnych formatach: ASS, SSA, SUB, TXT, SRT, SMI, MPL2, MicroDVD itd. Jako pierwszy odtwarzacz implementuje funkcję Inteligentne napisy analizującą napisy pod względem długości, by regulować czas ich wyświetlania. Dużym atutem programu jest obsługa Lektora czytającego napisy. W przypadku braku napisów przyda się funkcja ich wyszukania w zasobach projektu NapiProjekt czy Opensubtitles.org. Zauważone w napisach błędy można od razu poprawić we wbudowanym edytorze napisów. Dzięki Allplayer.tv możemy bezpośrednio z poziomu odtwarzacza, oglądać filmy dostępne w ofercie iplex.pl. Oczywiście nie ma nic za darmo i by obejrzeć dowolny film, musimy również obejrzeć poprzedzający go dość długi blok reklamowy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, autorzy ALLPlayer-a dołączyli do odtwarzacza oprogramowanie ALLMediaSerwer. Program ten to serwer plików DLNA, umożliwiający udostępnianie plików multimedialnych w sieci lokalnej LAN lub WiFi. Dzięki niemu, możliwe będzie odtwarzanie multimediów zgromadzonych na komputerze, na każdym urządzeniu (odtwarzacze Blu-ray, telewizory, odtwarzacze multimedialne) zgodnym ze standardem DLNA.