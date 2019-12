AIDA64 Extreme Edition 6.20.5300

Zestaw narzędzi usprawniających diagnostykę i benchmarkowanie komputerów. Zapewnia szeroki zakres funkcji pomocny w podkręcaniu, testowanie, monitorowanie oraz diagnozowanie problemów ze sprzętem. Oferuje unikalne testy oceniające wydajność procesora, pamięci oraz dysków twardych.

W związku z stale zwiększającą się popularnością systemów 64-bitowych, główny nacisk położono na implementacje 64-bitowych benchmarków. Dostępne są testy pamięci RAM oraz pamięci podręcznej, analizujące przepustowość i opóźnienia pamięci systemu. Testy procesorów korzystają ze wszystkich dostępnych zestawów specjalnych instrukcji (MMX, 3DNow! i SSE) oraz wykorzystują do 32 rdzeni procesora. W przypadku procesorów i systemów 32-bitowych wszelkie testy dostępne są również w tej wersji. Test dysków twardych pozwoli zmierzyć prędkość transferu dysków twardych, ssd, napędów optycznych i wszelkich nośników opartych na pamięci flash.

Testy to nie wszystko - obsługa ponad 150 różnych sensorów pozwoli kontrolować temperaturę, napięcia, prędkość obrotów i pobór energii. Możliwość ustalenia własnych progów alarmowych monitorowanych parametrów pozwoli wykryć i zapobiec przegrzaniu komponentów czy awarii wentylatora. Wszystkie odczytane wartości mogą być wyświetlane jako ikony w zasobniku systemowym, panelu OSD, gadżecie czy na ekranie LCD klawiatur G15/G19 firmy Logitech. Nie zapomniano o logowaniu do pliku czy eksporcie do zewnętrznych programów takich jak RivaTuner.

To także dokładne informacje na temat poszczególnych komponentów komputera. Wyspecjalizowane moduły wyświetlą wszelkie dane na temat płyty głównej, modułów pamięci RAM, procesorze, karcie graficznej, dyskach twardych i napędach optycznych. Osobny moduł wyświetli informacje o używanym systemie operacyjnym, zainstalowanym oprogramowaniu, jego licencjach, aplikacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czy ustawieniach systemowych.

Okres testowy: 30 dni.